Рада отменила отпуск тем, кто усыновляет младенцев из роддомов

30 мая, 2019, 14:51

Верховная Рада приняла законопроект №6350, отменяющий отпуск для женщин, которые усыновляют новорожденных детей из роддома

Об этом сообщает "Радио Свобода ".

Соответствующий законопроект инициировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"За" высказались 248 народных депутатов, "против" - ни одного. Не голосовали 99 парламентариев, один воздержался.

Этот законопроект отменяет норму Кодекса законов по работе, которая предусматривала, что женщины, которые усыновили новорожденных детей непосредственно из родильного дома, имеют право на отпуск в течение 56 дней со дня усыновления с выплатой государственной помощи.

В случае усыновления двух или более детей приемные матери могли рассчитывать на 70 календарных дней отпуска. Если же ребенка усыновляли оба родителя, они могли решить, кто получит отпуск.

А новая редакция закона Украины "Об отпусках" после принятия законопроекта предусматривает, что отпуск отныне предоставляется родителям, которые усыновляют детей младше трех лет (ранее она гарантировалась только для приемных родителей детей трех лет и старше).

Заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская апеллирует к тому, что усыновление ребенка прямо из роддома противоречит Семейному кодексу.

Соответствующий кодекс предусматривает, что младенца можно усыновить только через два месяца после того, как его оставили в роддоме.

"Такой срок предоставляется службам по делам детей для проведения работы с родителями и родственниками о возвращении ребенка в биологическую семью", - сказала представительница правительства.

Так, отмену отпуска она объясняет стремлением привести законодательство относительно отпусков в соответствии с Семейным кодексом.

Законопроект зарегистрировали еще в апреле 2017 года. В 2018-м его рассмотрение отложили, однако в января 2019 года приняли в первом чтении.