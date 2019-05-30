Путин заявил, что монополист в AI станет властелином мира и дал денег на исследования

30 мая, 2019, 15:45

Президент России Владимир Путин заявил, что монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира

Об этом сообщают российские СМИ.

Он поручил значительно увеличить финансирование научных исследований в этой области.

"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - сказал Путин.

Он пояснил, что искусственный интеллект способен быстро принимать оптимальные решения на основе анализа гигантских объемов информации, дает колоссальные преимущества в качестве и результативности.

"Борьба за технологическое лидерство - прежде всего в области искусственного интеллекта - уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии", - отметил Путин.

Он добавил, что многие страны уже имеют свои стратегии развития искусственного интеллекта.

"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложных научных задач с участием ученых со всего мира. Необходимо увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта", - подытожил Путин.