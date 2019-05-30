Путин заявил, что монополист в AI станет властелином мира и дал денег на исследования
Об этом сообщают российские СМИ.
Он поручил значительно увеличить финансирование научных исследований в этой области.
"Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - сказал Путин.
Он пояснил, что искусственный интеллект способен быстро принимать оптимальные решения на основе анализа гигантских объемов информации, дает колоссальные преимущества в качестве и результативности.
"Борьба за технологическое лидерство - прежде всего в области искусственного интеллекта - уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии", - отметил Путин.
Он добавил, что многие страны уже имеют свои стратегии развития искусственного интеллекта.
"Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложных научных задач с участием ученых со всего мира. Необходимо увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта", - подытожил Путин.
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