Приватизация Укрпочты: Смелянский считает, что крупные компании из Китая заинтересованы

30 мая, 2019, 16:16

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в очередной раз предложил частичную приватизацию компании. По его словам, в этом заинтересованы крупные китайские компании

Об этом он написал на странице в Facebook.

Гендиректор представлял Укрпочту на Global Smart Logistic Summit (GSLS) организованном CAINIAO, ключевой компанией в структуре Alibaba Group.

По словам Смелянского, Укрпочта входит в топ-15 партнеров Alibaba в мире.

Он отметил, что такие компании как Alibaba и такие страны как Китай вкладывают миллиарды в технологии, "которые сыграют через 5-10 лет, но когда сыграют (часть из них, часть будет мимо) другим уже места на основной сцене не останется".

"Пример Alibaba здесь показателен. Цель: 1 млрд посылок в день с доставкой в течение 24 часов по Китаю и 72 часа по всему миру с мгновенным возвратом денег или посылки, если клиент передумал. То, что сегодня до 40% траков едут неэффективно, будет оптимизировано за счет умных складов, систем автоматической переадресации и группировки отправлений (огромный плюс для экологии)", - рассказал он.

Глава Укрпочты добавил, что Украина пока что выигрывает тактически, но проигрывает стратегически.

"Склады Alibaba и ее логистика строятся в России, Бельгии, Латвии, Эстонии (и скоро в Африке), но не у нас. У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока еще готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации Укрпочты, используя эту возможность для себя сделать транзитную площадку в Европу и Турцию. Alibaba любит работать через партнеров и делить риски с ними. Но они хотят определенности, понятной стратегии и понятных правил на таможне", - подчеркнул гендиректор Укр ошты.

Смилянский добавил, что Украине "нужно не отстаивать мнимое" народное достояние и стратегические активы", а, поняв, что инвестировать в будущее столько, сколько Китай, мы себе, пожалуй, позволить не можем, постараться найти другой способ остаться релевантными и конкурентоспособными в мировой экономике - с привлечением партнеров, у которых есть или деньги, или технологии, или и то, и другое".

"Хотим быть успешными - надо играть в длинную, а не в предвыборную. Предвыборные шашки, а тем более динамичная игра в Чапаева, которая может нравится избирателям, не позволяет выиграть в шахматы мировой экономики", - написал он.

Ранее Смилянский заявлял, что Укрпочту надо приватизировать через 3-5 лет. По его мнению, сначала следует продать 25% компании.