Представители Мадуро и Гуайдо впервые провели прямые переговоры

30 мая, 2019, 13:43

В норвежской столице Осло состоялись первые переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле между представителями главы государства Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо

Как сообщает DW, стороны не смогли достичь компромисса.

Представители Гуайдо отметили, что оппозиция требует завершения "незаконного" захвата власти, создания переходного правительства, а также проведения свободных выборов. Кроме того, временный президент заявил о желании продолжить переговоры.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел Норвегии отметили, что обе стороны продемонстрировали готовность к тому, чтобы работать над компромиссным решением в соответствии с конституцией.

В частности, Николас Мадуро заявил, что придерживается пути "диалога, уважения к конституции, мира, демократии и решения конфликта".

Нынешние переговоры стали первым прямым диалогом конфликтующих сторон.