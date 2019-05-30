Представители Мадуро и Гуайдо впервые провели прямые переговоры
30 мая, 2019, 13:43
В норвежской столице Осло состоялись первые переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле между представителями главы государства Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо
Как сообщает DW, стороны не смогли достичь компромисса.
Представители Гуайдо отметили, что оппозиция требует завершения "незаконного" захвата власти, создания переходного правительства, а также проведения свободных выборов. Кроме того, временный президент заявил о желании продолжить переговоры.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел Норвегии отметили, что обе стороны продемонстрировали готовность к тому, чтобы работать над компромиссным решением в соответствии с конституцией.
В частности, Николас Мадуро заявил, что придерживается пути "диалога, уважения к конституции, мира, демократии и решения конфликта".
Нынешние переговоры стали первым прямым диалогом конфликтующих сторон.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил о непризнании спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо главой страны.
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США.
- В защиту Мадуро выступила Турция, президент которой Реджеп Тайип Эрдоган назвал венесульського лидера своим "братом". Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- ЕС призвал Мадуро объявить в Венесуэле досрочные выборы .
- Военный атташе посольства Венесуэлы в США перешел на сторону оппозиции .
- Российские наемники ППК "Вагнер" поехали в Венесуэлу охранять Мадуро. В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законная". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- 15 апреля Гуайдо призвал к общенациональным протестам для свержения режима Мадуро.