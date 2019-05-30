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Espreso.tvОбществоПорошенко официально вступил в свою партию

Порошенко официально вступил в свою партию

Пятый президент Украины Петр Порошенко официального вошел в свою партию "Европейская солидарность"

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

Порошенко сообщил, что сегодня получил членский билет партии.

"Присоединился к нашей партии "Европейская солидарность"! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО", - отметил он.

  • Напомним, 24 мая партия БПП

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