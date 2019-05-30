Порошенко официально вступил в свою партию

30 мая, 2019, 15:02

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

Порошенко сообщил, что сегодня получил членский билет партии.

"Присоединился к нашей партии "Европейская солидарность"! Сегодня написал заявление и получил членский билет. Только мы обеспечим движение нашей страны в ЕС и НАТО", - отметил он.

Напомним, 24 мая партия БПП

<A rel = "nofollow" target = "_ blank" data-cke-saved-href = "http: // Партия" href = "http: // Партия" Блок = "" Петра = "" Порошенко = "" "Солидарность "=" "изменила =" "название =" "на =" "" Европейская = "" Солидарность "" = "">