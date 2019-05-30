Попытка отправки правительства в отставку является политической, - Максим Бурбаки

30 мая, 2019, 15:42

Желание отправить Правительство в отставку носит сугубо политический характер

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента после попытки отставки премьер-министра Владимира Гройсмана сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Считаю, что этот вопрос стал уже политическим. Во время выступления с трибуны многие депутаты критиковали правительство, чтобы получить политические рейтинги для победы на выборах. Но те же критиканы по пятницам стоят возле ложи правительства со своими обращениями", - отметил он .

Максим Бурбак отметил, что за отставку Премьер-министра не нашлось и 100 голосов, потому что депутаты понимают опасность создания вакуума власти.

"Это показательно, не набралось и 100 голосов. Потому что депутаты осознают, что парламент практически распущен и депутаты пошли на выборы. Нельзя создать хаос, нельзя, чтобы исполнительная ветвь власти была обезглавлена и Правительство не работало", - отметил руководитель фракции .

Он подчеркнул, что правительство Гройсмана есть за что поблагодарить. В частности, за то, что за три года его работы страна продолжала осуществлять реформы.

"Я лично хочу поблагодарить Премьер-министра Владимира Гройсмана за то, что он три года продолжал тот курс реформ, который был начат в 2014 году правительством Арсения Яценюка. Мы все вместе в этом зале принимали необходимые законопроекты: по децентрализации власти и созданию ОТГ, созданию "Новой Украинской школы", выделению 5% ВВП на финансирование мероприятий по безопасности и национальной обороне, феноменальные объемы строительства дорог и многое-многое другое. Мы совместно - и депутаты, и правительство - делали все, чтобы Украина шла по пути реформ", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".