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Espreso.tvОбществоПолиция задержала двух "минеров"

Полиция задержала двух "минеров"

Правоохранители задержали двух человек, сообщивших о ложных минированиях в Киеве и Львовской области

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.

Отмечается, что в Киеве 23-летняя девушка заявила о заминировании дома, где она проживала. По ее словам, она сообщила об инциденте из-за конфликта в семье.

Во Львовской области 26-летний парень "одолжил" мобильный телефон своего соседа и сообщил о заминировании одного из местных предприятий.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

 

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