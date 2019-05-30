Польша вызвала "на ковер" российского посла в связи с информационными досками о Смоленской катастрофе

"Как содержание, так и сам факт (появления информационных таблиц, - ред.) не согласованы с польской стороной. Польша ожидает в этом деле объяснений, устранения таблиц, а также реализации, без проволочек, польско-российских договоренностей, касающихся строительства на месте катастрофы памятника жертвам катастрофы", - сообщили в МИД Польши.

По информации польской стороны, три информационные таблицы на русском языке, объединенные в одну, о Смоленской катастрофе на месте трагедии появились в понедельник.

На информационной таблице содержатся общие данные о Смоленской катастрофе, а также выводы о причинах катастрофы из рапорта Международного авиационного комитета (МАК) в Москве 2011 года, с которыми не согласна польская сторона.