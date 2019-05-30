Первое в мире "цифровое платье" продали за $9500

30 мая, 2019, 16:18

Художница Джоанна Джасковски, студия Dapper Labs и голландский стартап The Fabricant создали первое в мире цифровое платье - оно называется Iridescence и разработано с помощью блокчейна

Как пишет Dazed, его продали за 9500 долларов на аукционе.

Код платья уникален и может быть использован в качестве криптовалюты. Модель адаптируется под фигуру заказчика - человек может "носить" платье на своих фотографиях и видео.

Создатели относятся к своей работе как к новому виду искусства и уверены, что в будущем крупные бренды начнут создавать собственные виртуальные коллекции. Также по образцу цифрового платья можно сделать выкройку и сшить реальную одежду.