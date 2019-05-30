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Espreso.tvОбществоОбвал на шахте "Лесная": семьям погибших выплатят по 100 тыс.

Обвал на шахте "Лесная": семьям погибших выплатят по 100 тыс.


фото: tsn
Львовская ОГА выделит 100 тыс. грн помощи семьям погибших шахтеров по поручению правительства

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Нацполиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров ", - говорится в сообщении.

 

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