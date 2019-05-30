Обвал на шахте "Лесная": семьям погибших выплатят по 100 тыс.
30 мая, 2019, 11:45
Львовская ОГА выделит 100 тыс. грн помощи семьям погибших шахтеров по поручению правительства
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Нацполиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 29 мая в 3:04 утра на бортовом штреке пласта "Сокальский" шахты "Лесная" произошел обвал породы кровли, погибли двое сотрудников участка добычи угля №1.
- Президент Зеленский поехал на шахту "Лесная" , на которой погибли два горняка.