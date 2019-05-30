Обратился к Зеленскому: экс-посол Грузии просит предоставить ему украинское гражданство

30 мая, 2019, 13:31

Посол Грузии в Украине в 2000-2007 и 2009-2013 годах Григол Катамадзе публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о предоставлении украинского гражданства

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии интернет-изданию " ГОРДОН ".

"Хочу воспользоваться случаем пообщаться с вашим изданием и публично обратиться к президенту Владимиру Зеленскому предоставить мне украинское гражданство. Уже прошло шесть лет, как я ушел с государственной службы в Грузии. Когда-то давно я закончил Киевский государственный университет имени Шевченко, почти 13 лет был послом Грузии в Украине, много лет живу в Киеве ", - рассказал Катамадзе.

По его словам, с мая 2015 года он возглавляет Ассоциацию налогоплательщиков Украины - объединение малых, средних и крупных бизнесов по всей стране, активно работает над разработкой и внедрением нового современного украинского налогового кодекса.

"Я не просто живу в Украине, но занимаюсь ее проблемами и делами, стараюсь вместе с ее гражданами помочь реформировать страну. Как президент Ассоциации налогоплательщиков Украины вместе с большой командой мы разработали новый налоговый кодекс развития, ключевым в котором считаю снижения нагрузки на фонд оплаты труда и введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль ", - отметил Катамадзе.

Экс-представитель дипломатического корпуса напомнил, что в своей инаугурационной речи Зеленский призвал представителей украинской диаспоры возвращаться на родину строить успешное государство и пообещал предоставить им гражданство Украины.

"В своей инаугурационной речи президент Зеленский призвал этнических украинцев за рубежом вернуться на родину и всем вместе реформировать Украину. Этот призыв очень важен и для меня. Хотя я не этнический украинец, но искренне переживаю за будущее страны, с которой связана большая часть моей сознательной жизни. Четверть века я проработал в дипломатическом корпусе, представляя интересы Грузии, но никогда не трогал интересы Украины, всегда последовательно отстаивал свою позицию ", - пояснил Катамадзе.

Он сказал, что решение об изменении гражданства далось ему тяжело, но для него очень важно "помочь Украине стать успешным развитым государством".

"Искренне признаюсь, что отказаться от гражданства Грузии было для меня тяжелым и серьезным шагом. Но мне очень важно и интересно быть причастным к позитивным изменениям, которые - абсолютно в этом убежден - проходить в Украине. И еще. Считаю себя должником перед Украиной", - сказал он.

"Именно поэтому прошу президента Владимира Зеленского предоставить мне украинское гражданство", - подытожил Катамадзе.