Ни метро, ни экскурсий: испанец купил Kyiv Pass за 25 евро, но не смог получить выгод от нее

30 мая, 2019, 17:25

Испанский турист пожаловался на форуме путеводителя Lonely Planet на киевскую туристическую карточку Kyiv Pass, которой не смог воспользоваться во время визита в столицу Украины

Об этом пишет hmarochos.

Турист Карлес прибыл из Барселоны в Киев 24 мая и приобрел в аэропорту 48-часовую карточку Kyiv Pass, заплатив за нее 25 евро.

По словам Карлеса, карта должна была обеспечить доступ в ряд музеев, пять поездок общественным транспортом и поездку на экскурсионном автобусе.

Впрочем, турист пишет, что его с карточкой не пропустили ни в метро, ни в экскурсионный автобус, ни в Софийский собор. Везде ему отвечали, что администрация не заключила договоры с КГГА.

Карлес смог попасть только в Музей истории Украины во Второй мировой войне.

30 мая, Карлес написал новый пост, в котором сообщил, что с ним связались из Управления туризма КГГА, извинились и объяснили, что карточку ему продали по ошибке. Ему также выплатили компенсацию. Поэтому Карлес удалил предыдущий пост на Lonely Planet.

"Карты уже месяц как не должны были продаваться, потому что идет реорганизация проекта. Как оказалось, новый стажер в одном из магазинов "Борисполь" продал старую карточку, которая не работает ", - сообщил глава Управления туризма КГГА Антон Тараненко.

Он также отметил, что Kyiv Pass является коммерческим проектом, в котором город выступает только как информационный партнер.