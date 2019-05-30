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Espreso.tvОбществоНовый руководитель Межигорьем Вороненко говорит, что эту должность получил законно

Новый руководитель Межигорьем Вороненко говорит, что эту должность получил законно


фото: youtube
Новый руководитель резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" Алексей Вороненко заявляет, что конкурс проходил в рамках действующего законодательства и всех норм придержавались

Об этом Вороненко написал в Facebook.

"Есть действующее законодательство и процедура по конкурсу управляющего Межигорьем. Мы выдержали букву закона от и до.Тендерная комиссия армии проголосовала в полном составе, единогласно, приняла решение передать управление Межигорьем компании "Скомпани", в которой я директор. Подчеркиваю, все в рамках действующего Закона Украины! ", - написал он.

Также Вороненко прокомментировал свою прежнюю должность - помощник народного депутата Евгения Мураева.

"Помощник - это что, ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации Президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018 го таковым не являюсь. Я активно критиковал Мураева в СМИ, за то, что его позиция стала с годами все больше деструктивной и убыточной. Странно, что не заметили ", - отметил он.

Напомним, в среду, 29 мая, стало известно, что Межигорье отдали под руководство экс-помощника Мураева (который является давним соратником Януковича) Вороненко.

После этого общественный совет АРМА призвала провести новый конкурс на управление резиденцией.

 

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