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Espreso.tvОбществоНельзя допустить хаоса в экономике: "Народный фронт" не поддержал отставку премьер-министра Владимира Гройсмана

Нельзя допустить хаоса в экономике: "Народный фронт" не поддержал отставку премьер-министра Владимира Гройсмана


фото: nfront.org
Фракция "Народный фронт" не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана при рассмотрении и голосовании этого вопроса в Верховной Раде

Выступая с трибуны парламента, руководитель фракции Максим Бурбак подчеркнул, что нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, отправляя руководителя правительства в отставку. Он также отметил, что кандидатура нового премьер-министра в парламент не внесена.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку после заявления и обращения Президента. Новый Президент не подал кандидатуру на нового премьер-министра, ведь Рада распущена. Поэтому считаем, что премьер-министр Владимир Гройсман должен дальше работать, ведь нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти. "Народный фронт" не поддерживает отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Максим Бурбак перед голосованием.

В свою очередь Председатель Верховной Рады, один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий отметил, что нужно не допустить хаоса в стране.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в правительстве, пока кто-то делает эксперименты над страной", - подчеркнул он.

"Я считаю, что в этот период больших экономических вызовов Правительство должно работать, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен работать, чтобы не допустить экономического коллапса. Работать для того, чтобы было стабильное развитие украинского государства и экономики. Чтобы все люди твердо знали, что страна стабильна, что экономика работает", - подчеркнул Андрей Парубий.

Парламент не поддержал отставку правительства Владимира Гройсмана, "за" проголосовали только 97 народных депутатов.

 

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