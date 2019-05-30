НАБУ направило в суд дело о присвоении земли депутатом Киевсовета

30 мая, 2019, 22:19

Обвинительный акт в отношении завладения депутатом Киевского горсовета 6 земельными участками в столице направлен в Шевченковский районный суд

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также по этому делу отправлены в суд обвинительные акты в отношении экс-секретаря земельной комиссии и его сообщника.

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками. Общая стоимость этих земель составляла более 2,5 млн гривен.

Как выяснили сыщики, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. Он по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе г.. Киев, находящиеся в коммунальной собственности.

"После того, как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня Комиссии. Впоследствии, на сессии Киевсовета, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения. В результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га были выделены заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам", - говорится в сообщении.