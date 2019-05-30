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Espreso.tvОбществоНа рынке электроэнергии уже ведутся торги и зарегистрировано 255 участников

На рынке электроэнергии уже ведутся торги и зарегистрировано 255 участников

В сеть Интернет попали данные внутренней отчетности Государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" о результатах работы тестовых платформ, которые будут обеспечивать работу новых сегментов оптового рынка электрической энергии

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель" .

Согласно данным отчета о результатах торгов за 28 мая, цена на платформе рынке электроэнергии на сутки вперед составила 1859 гривен/МВт. Сейчас объем продаж на платформе рынке электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. На платформе уже зарегистрировались 255 участников. 28 мая, в торговой сессии тестового режима рынке на сутки вперед приняли участие 116 компаний из числа зарегистрированных, то есть половина. Также на сегодняшний день доступ к этой платформе получили 250 производителей энергии из возобновляемых источников (всего таких на рынке 320).

Судя по данным, активная торговля идет и на внутрисуточном рынке. 28 мая цены на ток здесь находились на уровне 1891 гривен/МВтч, что всего на 2% выше расценок рынка на сутки вперед. На рынке двусторонних договоров на указанную дату подано 164 договора от 60 участников на куплю-продажу 141 млн кВтч.

Всего 28 мая на тестовых платформах было реализовано 360 млн кВтч, что соответствует объему реального спроса.

Также из внутренних отчетов ГП "Энергорынок" следует, что в рабочие дни цены незначительно растут (до 10%) и значительно уменьшаются (до 50%) в праздничные дни.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля должен быть запущен оптовый рынок электроэнергии. С апреля в тестовом режиме уже работают платформы сегментов оптового рынка "на сутки вперед" и "внутрисуточный рынок", "рынок двусторонних договоров". Ранее некоторые эксперты предлагали отсрочить запуск оптового рынка по причине якобы отсутствующей конкуренции среди поставщиков и риска значительного роста цен.

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