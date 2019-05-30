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Espreso.tvОбществоМинВОТ предложило ввести санкции против российских археологов за раскопки в Крыму

МинВОТ предложило ввести санкции против российских археологов за раскопки в Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предлагает ввести санкции за незаконные археологические раскопки в Крыму

Об этом говорится на сайте ведомства.

"МинВОТ инициировано введение ограничительных мер до 28 юридических лиц, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и г..Севастополя", - говорится в сообщении.

По данным МинВОТ, за пять лет оккупации Крыма российские власти выдала не менее 90 разрешений на раскопки. Большинство из них осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства моста через Керченский пролив и так называемой трассы Таврида. В отношении 15 из них уже введены санкции.

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