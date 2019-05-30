МинВОТ предложило ввести санкции против российских археологов за раскопки в Крыму
30 мая, 2019, 18:46
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предлагает ввести санкции за незаконные археологические раскопки в Крыму
Об этом говорится на сайте ведомства.
"МинВОТ инициировано введение ограничительных мер до 28 юридических лиц, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и г..Севастополя", - говорится в сообщении.
По данным МинВОТ, за пять лет оккупации Крыма российские власти выдала не менее 90 разрешений на раскопки. Большинство из них осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства моста через Керченский пролив и так называемой трассы Таврида. В отношении 15 из них уже введены санкции.