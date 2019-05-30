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Espreso.tvОбществоМассовые "заминирования": черновицкие полицейские ищут взрывчатку у себя в отделении

Массовые "заминирования": черновицкие полицейские ищут взрывчатку у себя в отделении


фото: digests.nhub
30 мая правоохранители в Черновцах проверяют сообщение о заминировании здания управления патрульной полиции Черновицкой области

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает "Укринформ".

"Поступило сообщение о заминировании админздания управления патрульной полиции Черновицкой области по улице Заводской", - отметили правоохранители.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехническую и кинологическую службы.

Также в патрульной полиции рассказали, что на данный момент провели эвакуацию всех работников.

Отметим, что в СБУ сообщение о заминировании связывали именно с выборами президента Украины.

Впрочем, позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.

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