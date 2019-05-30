Массовые "заминирования": черновицкие полицейские ищут взрывчатку у себя в отделении
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, передает "Укринформ".
"Поступило сообщение о заминировании админздания управления патрульной полиции Черновицкой области по улице Заводской", - отметили правоохранители.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехническую и кинологическую службы.
Также в патрульной полиции рассказали, что на данный момент провели эвакуацию всех работников.
Отметим, что в СБУ сообщение о заминировании связывали именно с выборами президента Украины.
Впрочем, позже оказалось, что сообщение о заминировании пишет русскоязычный пользователь интернета, который затем рассылает полицейским сообщение с требованием перечислить названную им сумму в гривнях.
- Напомним, что 26 апреля в Харькове сообщали о "заминировании" 5 отелей и гимназии. Позже также поступило сообщение о центральной станции метро.
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