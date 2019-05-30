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Espreso.tvМирЛетом появятся 4 новые книги о мире "Гарри Поттера". Что в них будет

Летом появятся 4 новые книги о мире "Гарри Поттера". Что в них будет

Pottermore Publishing планирует выпустить серию коротких научно-популярных книг, посвященных изучению "традиционного фольклора и магии на основе серии о Гарри Поттере"

Об этом пишет CNN .

Первые издания - "Путешествие сквозь волшебство и защита от темных искусств" и "Путешествие сквозь зелья и гербологию" опубликуют в электронном формате 27 июня. Дату выхода "Путешествия через гадание и астрономию" и "Путешествия из-за заботы о магических существах" пока не разглашают.

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