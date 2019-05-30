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Espreso.tvМирКитаец подарил своей девушке 2010 гектаров открытого моря

Китаец подарил своей девушке 2010 гектаров открытого моря

Пользовательница китайской соцсети WeChat поделилась историей, как парень подарил ей участок Желтого моря на 2010 гектаров

Как добавила героиня, презент она получила в честь третьей годовщины отношений, передает Shanghai.ist.

Участок девушки находится недалеко от острова Ченьюшан (Cheniushan), провинция Шаньдун. Права на это место продавала рыболовная компания через аукцион: китаец выкупил их за 700 тысяч юаней (около 2,7 млн грн). Для подтверждения девушка опубликовала скриншот аукциона с последней ставкой и фотографией участка.

Как узнали у адвоката китайские СМИ, аукцион не нарушает правила страны. Согласно закону об использовании моря, жители не могут полностью выкупить территориальные воды у государства, зато могут получить право на использование морского участка. Те же, кто приобрел право, могут передавать участки и сдавать их в аренду.

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