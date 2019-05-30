Китаец подарил своей девушке 2010 гектаров открытого моря
Как добавила героиня, презент она получила в честь третьей годовщины отношений, передает Shanghai.ist.
Участок девушки находится недалеко от острова Ченьюшан (Cheniushan), провинция Шаньдун. Права на это место продавала рыболовная компания через аукцион: китаец выкупил их за 700 тысяч юаней (около 2,7 млн грн). Для подтверждения девушка опубликовала скриншот аукциона с последней ставкой и фотографией участка.
Как узнали у адвоката китайские СМИ, аукцион не нарушает правила страны. Согласно закону об использовании моря, жители не могут полностью выкупить территориальные воды у государства, зато могут получить право на использование морского участка. Те же, кто приобрел право, могут передавать участки и сдавать их в аренду.