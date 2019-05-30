Китаец подарил своей девушке 2010 гектаров открытого моря

30 мая, 2019, 17:00

Пользовательница китайской соцсети WeChat поделилась историей, как парень подарил ей участок Желтого моря на 2010 гектаров

Как добавила героиня, презент она получила в честь третьей годовщины отношений, передает Shanghai.ist.

Участок девушки находится недалеко от острова Ченьюшан (Cheniushan), провинция Шаньдун. Права на это место продавала рыболовная компания через аукцион: китаец выкупил их за 700 тысяч юаней (около 2,7 млн грн). Для подтверждения девушка опубликовала скриншот аукциона с последней ставкой и фотографией участка.

Как узнали у адвоката китайские СМИ, аукцион не нарушает правила страны. Согласно закону об использовании моря, жители не могут полностью выкупить территориальные воды у государства, зато могут получить право на использование морского участка. Те же, кто приобрел право, могут передавать участки и сдавать их в аренду.