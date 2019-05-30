Крымских татар содержат в ужасных условиях в СИЗО РФ, - адвокат

30 мая, 2019, 18:59

Арестованных в марте 24 крымскотатарских активистов удерживают в российских СИЗО с нарушениями международного и российского законодательства.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве адвокат Айдер Азаматов, передает УНИАН.

Отмечается, что 29 марта арестованных крымских татар незаконно вывезли с территории оккупированного Крыма. Свои действия российские правоохранители объяснили это тем, что в СИЗО Симферополя "нет места".

По словам Азаматова, узнавать, куда отвезли подзащитных, адвокатам приходилось самостоятельно, хотя законодательство РФ предусматривает в таких случаях немедленное оповещение защитников и родственников.

"По прибытии в СИЗО почти всех подзащитных поместили в спецблок, где они находятся по двое в ужасных условиях. Сейран Муртаза, чьи интересы я представляю, находится в Таганроге, где находятся еще трое фигурантов этого дела. Все они находятся в камере по одному человеку, что совершенно недопустимо. С 29 марта и по сей день они находятся по одному, чего нельзя допускать даже по российскому законодательству. Несмотря на то, что даже в Конституции РФ предусмотрена норма, регламентирующая приоритет норм международного права над национальным, РФ не хочет выполнять все те требования, которые ей предъявляет международное сообщество. Естественно, это связано не только с политическим подтекстом наших дел", - отметил адвокат.

Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 24 из них.