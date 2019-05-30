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Espreso.tvОбществоКаждое 4-е авто угоняют в Киеве

Каждое 4-е авто угоняют в Киеве


фото: autozam
В 2018 году каждый четвертый автомобиль в Украине был угнан в Киеве. Больше всего рискуют владельцы дешевых авто отечественного производства и популярных марок японского или немецкого автопрома

Об этом говорится в статье издания "Апостроф".

Согласно данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в течение 2018 г. на территории Украины зафиксировано 4092 случая незаконного завладения автомобилями, из них - 25% машин похищены в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области.

Данные Национальной полиции свидетельствуют, что в течение первых трех месяцев 2019 году в целом по Украине уже похитили 766 машин, вернуть владельцам удалось лишь 250 машин (32,6%).

Статистика Генеральной прокуратуры Украины еще более удручающая. В 2018 году ведомством зарегистрировано 4405 случаев незаконного завладения транспортными средствами (в 2017 году воры украли 5684 автомобиля). Более 22% автомобилей похищено именно в столице.

Тенденция продолжается и в 2019 году - по данным Генеральной прокуратуры Украины из 794 похищенных с января по март автомобилей - более 21% украли в Киеве, который последние годы стал Меккой для авто воров.

Чаще всего машины крадут из парковок торговых и развлекательных центров, дворов многоэтажек. Обычно, воры сканируют сигнал ключа автомобилей, оборудованных штатной системой защиты, после чего похищенный автомобиль перегоняют в место отстоя.

Далее автомобиль продают с перебитыми номерами или разбирают на запчасти.

Страховые компании считают, что ситуация с количеством похищенных автомобилей только ухудшается. Среди основных причин - отсутствие подземных паркингов в большинстве столичных новостроек и высокая стоимость парковочных мест.

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