Какой погодой закончится весна. Синоптик рассказала
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По прогнозам госпожи Диденко, дожди ожидаются в западных областях, но не будет дождить на Волыни и Ривненщине. Также дожди с грозами пройдут в северной части и Винницкой области, а на остальной территории будет сухо и солнечно.
Ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.
Хотя там, где грозы, может рвануть.
Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: + 26 ° C ... + 32 ° C. В целом предполагается + 25 ° C ... + 30 ° C, на западе + 18 ° C ... + 23 ° C.
"В Киеве 31 мая весна таки пустит слезу прощания до следующего года - в столице ожидается дождь, гроза. Температура воздуха будет комфортной, + 24 ° C ... + 25 ° C", - сообщила Диденко.