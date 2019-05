Какой погодой закончится весна. Синоптик рассказала

30 мая, 2019, 11:07

31 мая в западных областях и северной части Украины ожидаются дожди

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, дожди ожидаются в западных областях, но не будет дождить на Волыни и Ривненщине. Также дожди с грозами пройдут в северной части и Винницкой области, а на остальной территории будет сухо и солнечно.

Ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный.

Хотя там, где грозы, может рвануть.

Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: + 26 ° C ... + 32 ° C. В целом предполагается + 25 ° C ... + 30 ° C, на западе + 18 ° C ... + 23 ° C.

"В Киеве 31 мая весна таки пустит слезу прощания до следующего года - в столице ожидается дождь, гроза. Температура воздуха будет комфортной, + 24 ° C ... + 25 ° C", - сообщила Диденко.