Intel показала ноутбук с двумя экранами, который можно сложить в несколько раз
30 мая, 2019, 15:14
Компания Intel представила прототип ноутбука с двумя экранами, которые можно ставить под разными углами относительно клавиатуры благодаря сложному механизму сгиба устройства
Intel показала ноутбук на конференции Computex 2019, пишет The Verge .
Основной экран устройства находится на традиционном месте, второй - между ним и клавиатурой. Между этими экранами также находится система для cгиба, позволяющая сворачивать ненужный экран и располагать экраны под разными углами.
Intel не собирается запускать массовое производство складного ноутбука, но не исключает возможность применения этой технологии в других моделях. Кроме того, Intel может продать этот патент другим компаниям.
- Ноутбуки с несколькими экранами могут стать основным технологическим трендом этого сезона. На конференции Computex 2019 компания ASUS представила ноутбуки ZenBook Duo и ZenBook Pro Duo с двумя экранами.