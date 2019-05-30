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Espreso.tvМирГостиная, как у Симпсонов: IKEA воспроизвела интерьеры из популярных сериалов

Гостиная, как у Симпсонов: IKEA воспроизвела интерьеры из популярных сериалов

IKEA показала дизайны комнат в стиле популярных сериалов: "Симпсонов", "Очень странных дел" и "Друзей"

Фотографии сделаны в стиле обычных каталогов магазина и опубликованы на его сайте, передает AdWeek .

Как отмечает издание, снимки предназначены для рекламной кампании магазина в Объединенных Арабских Эмиратах. В интерьерах указаны ценники на все вещи, которые обычно появлялись в кадре - по ссылке можно найти их в магазине. Жители других регионов могут найти схожие предметы по их названию в каталоге IKEA.

Например, диван как у Симпсонов стоит 1795 арабских дирхамов (около 13 000 гривен), рождественские огни как в Джойс Байерс (героини Резерв Райдер) стоят 29 арабских дирхамов (примерно 211 грн), а шторы как в доме с "Друзей" обойдутся в 145 арабских дирхамов (1055 грн).

Интерьер в стиле "Симпсонов"

Кадр из мультсериала "Симпсоны"

Интерьер в стиле "Очень странных дел"

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Интерьер в стиле "Друзей"

Кадр из сериала "Друзья"

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