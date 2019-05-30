Гостиная, как у Симпсонов: IKEA воспроизвела интерьеры из популярных сериалов
Фотографии сделаны в стиле обычных каталогов магазина и опубликованы на его сайте, передает AdWeek .
Как отмечает издание, снимки предназначены для рекламной кампании магазина в Объединенных Арабских Эмиратах. В интерьерах указаны ценники на все вещи, которые обычно появлялись в кадре - по ссылке можно найти их в магазине. Жители других регионов могут найти схожие предметы по их названию в каталоге IKEA.
Например, диван как у Симпсонов стоит 1795 арабских дирхамов (около 13 000 гривен), рождественские огни как в Джойс Байерс (героини Резерв Райдер) стоят 29 арабских дирхамов (примерно 211 грн), а шторы как в доме с "Друзей" обойдутся в 145 арабских дирхамов (1055 грн).
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Интерьер в стиле "Очень странных дел"
Кадр из сериала "Очень странные дела"