Германия вернула Украине грамоту Петра о назначении главы Киевской метрополии

30 мая, 2019, 17:20

Грамота Петра I по поставлению Иоасафа на Киевскую митрополию была потеряна во время Второй мировой войны

Об этом сообщает Укринформ.

По словам вице-президента Национальной академии наук Украины академика Сергея Пирожкова, грамота Петра I, как исторический документ начале 18-го века "является, в частности, свидетельством сложных отношений между Украиной и Российской империей".

"Документ свидетельствует о свободолюбивом духе украинцев и стремлении тогдашней власти ограничить их права. Сегодня этот памятник возвращается в свою первородную среду, возвращается домой. Это стало возможным благодаря, в частности, работе министерств иностранных дел Украины и Германии, украинско-немецкой комиссии по вопросам возвращения культурных ценностей и реституционных процессов и при содействии Посольства Германии в Украине", - сказал Пирожков.