Германия хочет "оживить" Минский процесс

30 мая, 2019, 20:53

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что стороны намерены реабилитировать переговоры в Минском формате

Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

"Как раз пользуясь такой хорошей возможностью, мы хотим подумать над тем, как снова "оживить" Минский процесс, чтобы достичь цели - установления мира на востоке, чего очень ждут люди там", - сказал он.

По словам главы МИД Германии, в последнее время наблюдается "небольшая задержка" в Минском процессе, с которой "нельзя мириться".

Он добавил, что в Германии обсудят пути возобновления переговоров.