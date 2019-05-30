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Espreso.tvМирДжулиан Ассанж попал в тюремную больницу

Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу


фото: REUTERS
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был переведен в больницу тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем

В WikiLeaks не уведомили детали госпитализации, но отметили, что состояние здоровья Ассанжа ухудшалось в течение последних семи лет.

Также сообщается, что в тюрьме Ассанж сильно похудел.

  • Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
  • Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
  • Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения.
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