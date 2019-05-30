Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу
30 мая, 2019, 12:49
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был переведен в больницу тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем
В WikiLeaks не уведомили детали госпитализации, но отметили, что состояние здоровья Ассанжа ухудшалось в течение последних семи лет.
Также сообщается, что в тюрьме Ассанж сильно похудел.
WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj- WikiLeaks (@wikileaks) 29 мая 2019 г.
- Напомним, что 11 апреля британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд пояснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен крова из-за нарушения международных конвенций и агрессивного поведения.