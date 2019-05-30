Депутаты правящей партии Грузии требуют экстрадиции Саакашвили
Об этом сообщает " Грузия Online".
"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, снова должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - сказал депутат, комментируя возвращение Саакашвили в Киев.
Отмечается, что с мнением Кантария согласны его коллеги из парламентского большинства. В частности, депутат Акакий Зоидзе заявил журналистам в среду, что прокуратура Грузии вновь обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.
Как известно, в Грузии по Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден.
Напомним, Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Саакашвили прибыл самолетом в аэропорт Борисполь, где его встретила толпа поклонников.