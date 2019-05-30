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Espreso.tvМирДепутаты правящей партии Грузии требуют экстрадиции Саакашвили

Депутаты правящей партии Грузии требуют экстрадиции Саакашвили

Член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария заявил, что вопрос экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили с Украиной снова должен быть поднят

Об этом сообщает " Грузия Online".

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, снова должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - сказал депутат, комментируя возвращение Саакашвили в Киев.

Отмечается, что с мнением Кантария согласны его коллеги из парламентского большинства. В частности, депутат Акакий Зоидзе заявил журналистам в среду, что прокуратура Грузии вновь обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

Как известно, в Грузии по Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден.

Напомним, Саакашвили вернулся в Украину в среду, 29 мая. Саакашвили прибыл самолетом в аэропорт Борисполь, где его встретила толпа поклонников.

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