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Espreso.tvЭкономикаДепутаты горсовета Днипра собрались просить у Зеленского деньги на реконструкцию аэропорта

Депутаты горсовета Днипра собрались просить у Зеленского деньги на реконструкцию аэропорта

Горсовет Днипра приготовил обращение к президенту Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта

null Депутатский корпус городского совета Днипра подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о выделении финансирования из госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта.

Соответствующее обращение представителей общественности города Днипро было зарегистрировано сегодня, 30 мая.

 

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"Средства из Государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днипро не выделены, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области... Просим Вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днипро в размере 2,7 миллиарда гривен", - говорится в обращении, Голосование в поддержку которого депутаты горсовета Днипра запланировали на ближайшую сессию 19 июня.

В тексте документа депутаты горсовета напоминают новому президенту Зеленскому, что ранее жители города собрали необходимое количество голосов в поддержку петиции на имя президента Украины и горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.

"За время обсуждения проекта при Порошенко уже давно можно было привести в порядок действующий аэропорт. Было бы желание работать и принимать решения. Вот у кого есть возможность оправдать доверие избирателей Днипра и области - так это у Владимира Зеленского и его партии. Поскольку, где и как строить аэропорт вполне очевидно. Надо только начать", - иронизируют представители СМИ Днипра, и напоминают, что бесславный провал Порошенко в Днепропетровской области на президентских выборах - следствие пустых обещаний.

Новый президент Владимир Зеленский может сделать выводы из урока, который дали жители Днипра пошел президенту Порошенко мизерной поддержкой в двух турах голосования. Реальные действия по запуску финансирования и реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днипра помогут новому гаранту укрепить позиции в регионе и не разочаровать своих избирателей.

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