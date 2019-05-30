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Espreso.tvОбществоБоевики обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, есть раненый

Боевики обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, есть раненый

В четверг, 30 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского из запрещенных 82-мм минометов.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили огнем на провокацию террористов.

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