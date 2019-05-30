Боевики обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, есть раненый
30 мая, 2019, 18:23
В четверг, 30 мая, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" захватчики обстреляли украинские позиции вблизи Крымского из запрещенных 82-мм минометов.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили огнем на провокацию террористов.