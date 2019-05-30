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Espreso.tvСпортБоец UFC, которого поймали на допинге, отсудил $27 млн у производителя пищевых добавок

Боец UFC, которого поймали на допинге, отсудил $27 млн у производителя пищевых добавок


фото: MMA Mania
Кубинский боец смешанных единоборств Йоэль Ромеро, которого поймали на допинге, отсудил $27 млн у американского производителя пищевых добавок

Об этом сообщает mmajunkie .

Суд в Нью-Джерси принял решение о взыскании с производителя пищевых добавок Gold Star Performance Products $27 млн в пользу бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Йоэля Ромеро.

Кубинец подал иск в суд на компанию после того, как из-за употребления ее загрязненной добавки провалил допинг-тест в 2016 году и был дисквалифицирован на полгода.

Ромеро требовал взыскать с компании $6 млн за вынужденный паузу в карьере и моральный ущерб. Однако судьи взыскали с компании $27 млн. При этом компания может объявить себя банкротом, поскольку невелика. Также у предприятия есть время для апелляции.

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