Безопасная эвакуация из кинотеатров в ТРЦ: правительство усовершенствовало строительные нормы
Теперь четко определено, сколько должна длиться эвакуация людей из таких заведений в составе ТРЦ, сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
"Это позволит на 25% уменьшить количество травм во время эвакуации и повысить безопасность людей в случае чрезвычайных ситуаций", - пояснил он.
Новые ДБН будут опубликованы в ближайшее время, после чего ориентировочно через 3 месяца вступят в силу.
"Время эвакуации человека с отдельного здания кинотеатра или кинотеатра в торговом центре отличается. Потому что кроме того, чтобы непосредственно выйти из зрительного зала, человеку нужно еще эвакуироваться из здания ТРЦ, а это дополнительные минуты. Сегодня в действующих нормах в отношении заведений культуры, которые являются устаревшими, учитывается только время эвакуации людей из отдельных зданий кинотеатров. Однако сейчас большинство из них как раз проектируются в составе крупных торгово-развлекательных центров. Мы пересмотрели эти нормы, чтобы учреждения культуры в ТРЦ проектировались безопасно и правильно, с соблюдением необходимых расчетов по времени эвакуации и пропускной способности эвакуационных выходов. Потому что это безопасность людей", - сказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Согласно пожарных требований, при проектировании учреждений культуры должно быть соблюдено необходимое время эвакуации людей. Оно зависит от степени огнестойкости здания. Например, эвакуация из здания I и II степеней огнестойкости должна осуществляться в течение 6 минут, III-IV степени - 4 минут, V степени - 3 минут.
Лев Парцхаладзе пояснил, что в случае проектирования того же кинотеатра в торгово-развлекательном центре эвакуация людей должна осуществляться так, чтобы из помещения кинотеатра можно было безопасно эвакуироваться на улицу в течение установленного времени - от 3 до 6 минут в зависимости от степени огнестойкости.
При этом нужно обязательно учитывать пропускную способность эвакуационных выходов - как из зрительных залов кинотеатра, так и с самого торгово-развлекательного центра. Это позволит осуществлять эвакуацию людей безопасно и без травм.
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