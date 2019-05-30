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Espreso.tvОбществоБез прапорщика: Рада поддержала в первом чтении изменение воинских званий

Без прапорщика: Рада поддержала в первом чтении изменение воинских званий


фото: censor.net
30 мая Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий изменение и введение новых армейских и корабельных воинских званий

Об этом сообщила Ирина Геращенко, передает "Громадское".

Законопроект № 10181 со второй попытки поддержал 231 депутат.

По словам Геращенко, документ предусматривает отмену званий прапорщика, старшего прапорщика и введение новых - рекрут, штаб-сержант. Это соответствует шкале НАТО.

Целью документа является повышение роли сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненных.

Он также определяет обязанности для новых должностей и порядок ведения книги памяти .

Геращенко назвала голосование важнейшим за день, а спикер Рады Андрей Парубий отметил, что у депутатов есть возможность поддержать военных не только заявлениями на телеканалах, но и голосованием в Раде.

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