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Espreso.tvМирАвстралию накрыло снегом, снежный покров достиг 60 см

Австралию накрыло снегом, снежный покров достиг 60 см

На юго-востоке Австралии бушует снежный шторм, местами слой снега достиг 60 см

Об этом сообщает StormNews .

В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс свирепствует снежный шторм. Местами снежный покров достиг 60 см, говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон здесь начинается 7 июня.

Отмечается, что спасатели помогают туристам, которые не ожидали подобного сюрприза от погоды и застряли в горах.

Сейчас спасены более 20 человек, говорится в сообщении.

Отмечается, что одними из спасенных являются отец и сын, которые не рискнули во время снегопада оставить свою хижину в парке дикой природы Эйвон. Полицейские на вездеходе в течение 4-х часов добирались до мужчин, затем вывезли их в безопасное место.

 

 

 

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