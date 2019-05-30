Австралию накрыло снегом, снежный покров достиг 60 см
Об этом сообщает StormNews .
В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс свирепствует снежный шторм. Местами снежный покров достиг 60 см, говорится в сообщении.
Метеорологи отмечают, что такие сугробы в этих местах являются аномальными для этого времени года. Официально снежный сезон здесь начинается 7 июня.
Отмечается, что спасатели помогают туристам, которые не ожидали подобного сюрприза от погоды и застряли в горах.
Сейчас спасены более 20 человек, говорится в сообщении.
Отмечается, что одними из спасенных являются отец и сын, которые не рискнули во время снегопада оставить свою хижину в парке дикой природы Эйвон. Полицейские на вездеходе в течение 4-х часов добирались до мужчин, затем вывезли их в безопасное место.
Sublime #snow at #Hotham today. A few locals found #powder for their 1st turns of the season. pic.twitter.com/MJqKnXL3xm- Hotham (@_hotham) 30 мая 2019 г.
"Walking through a Winter Wonderland A magical little stroll today at Cradle Mountain #Tasmania video: https://t.co/hiKiB7Jx0d @SNOWSEARCH_aus pic.twitter.com/bTFJCwtCgg- Tasmania Today (@today_tasmania) 29 мая 2019 г.
It's a #blizzard at #Hotham ! #coldsnap #snow #snowfalls pic.twitter.com/jEMLqs7uTD- Hotham (@_hotham) 28 мая 2019 г.
It's SNOWING at Mt Field Gorgeous footage from Rebekah who says: "SNOW! First of the season!" #Tasmania pic: https://t.co/M0Xi9pGsnc @SNOWSEARCH_aus pic.twitter.com/5KNdz481in- Tasmania Today (@today_tasmania) 28 мая 2019 г.