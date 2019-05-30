Авария вертолета Ми-8: прокуратура назвала предварительные версии катастрофы на Ривненщине

30 мая, 2019, 13:09

Следователи рассматривают несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ривненщине

Об этом заявил во время брифинга во Львове начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака, передает ТСН.

"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он.

По словам прокурора, все версии будет обрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.