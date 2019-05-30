Авария вертолета Ми-8: прокуратура назвала предварительные версии катастрофы на Ривненщине
30 мая, 2019, 13:09
Следователи рассматривают несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ривненщине
Об этом заявил во время брифинга во Львове начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака, передает ТСН.
"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он.
По словам прокурора, все версии будет обрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.
- Напомним, что 29 мая в 23:27 военный вертолет Ми-8 разбился в ходе учебно-тренировочного полета возле деревни Сестрятин Радивиловского района Ривненской области. По предварительной информации, погибли 4 военнослужащих из состава 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (Броды, Львовская область), среди них - командир 16-й бригады армейской авиации.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу взять на контроль расследование катастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.
- Позже появились фото с места катастрофы вертолета Ми-8.