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Espreso.tvОбществоАвария вертолета Ми-8: прокуратура назвала предварительные версии катастрофы на Ривненщине

Авария вертолета Ми-8: прокуратура назвала предварительные версии катастрофы на Ривненщине

Следователи рассматривают несколько версий катастрофы военного вертолета Ми-8 на Ривненщине

Об этом заявил во время брифинга во Львове начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака, передает ТСН.

"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он.

По словам прокурора, все версии будет обрабатывать следствие, и каждой версии будет дана правовая оценка.

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