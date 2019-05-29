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Espreso.tvМирЖенщина заставила мужа проехаться голым на крыше машины, чтобы наказать за измену

Женщина заставила мужа проехаться голым на крыше машины, чтобы наказать за измену

В колумбийском городе Барранкилья оскорбленная жена заставила мужа прокатиться по людной улице без одежды в наказание за супружескую измену

Об этом сообщает News.com .

Она поймала мужа на горячем, когда он уединился в мотеле с любовницей. Женщина сказала, что простит мужа только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее автомобиля и позволит провезти его по городу.

Мужчина согласился и сделал все, как велела жена. В результате полицейские арестовали предателя и обвинили его в нарушении общественного порядка.

 

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