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Espreso.tvОбществоЗеленский уволил Гелетея и назначил начальником УГО "киборга"

Зеленский уволил Гелетея и назначил начальником УГО "киборга"

Президент Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил вместо него Алексея Оцерклевича

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Указом №333/2019 президент уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны Украины, говорится в сообщении.

В то же время обнародован указ №334 / 2019 о назначении Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны Украины.

Другими указами президент назначил Вячеслава Штуного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины.

Справка.

Олексей Оцерклевич был участником боевых действий на Донбассе. Он занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во время боев за Донецкий аэропорт, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

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