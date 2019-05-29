Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте во Львовской области
29 мая, 2019, 21:24
Президент Владимир Зеленский созвал Совет национальной безопасности и обороны из-за насущных проблем в угольной отрасли
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Решение было принято после посещения шахты Лесная во Львовской области, где в результате аварии погибли два горняка.
"Мы сегодня услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО", - сказал Зеленский.
Ориентировочно заседание СНБО может состояться в пятницу, 31 мая.
- Напомним, что 29 мая стало известно об обвале пород на шахте "Лесная", в результате чего погибли два горняка.