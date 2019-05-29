Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте во Львовской области

29 мая, 2019, 21:24

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Решение было принято после посещения шахты Лесная во Львовской области, где в результате аварии погибли два горняка.

"Мы сегодня услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО", - сказал Зеленский.

Ориентировочно заседание СНБО может состояться в пятницу, 31 мая.