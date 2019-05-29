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Espreso.tvОбществоЗеленский поздравил украинских миротворцев

Зеленский поздравил украинских миротворцев


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уверен, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии

Об этом глава государства заявил в Facebook, приветствуя членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца.

"За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира", - отметил Зеленский.

По словам президента, опыт многих украинских миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране.

"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом. Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии ", - подчеркнул глава государства.

Международный день миротворцев провозглашен решением Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Именно в этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира. С тех пор были проведены 72 миротворческих операциях. За эти годы под флагом ООН прошли службу более 1 млн миротворцев, 3800 из них погибли при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас в 14 миротворческих операциях на четырех континентах проходят службу более 88 000 военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников из 124 стран.

Украинские миротворцы входят в международные миссии с 1992 года. За это время в них приняли участие более 44 тыс. Украинских военнослужащих, из которых 54 погибли. Сейчас ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

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