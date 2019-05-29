Зеленский дал гражданство Украины российском хоккеисту

29 мая, 2019, 08:52

Об этом сообщается в указе Владимира Зеленского, опубликованном на официальном сайте президента Украины .

21-летний нападающий "Донбасса" Костиков выступает за украинский клуб с 2017 года. В этом сезоне он сыграл всего 45 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 24 голевые пасы.