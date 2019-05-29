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Espreso.tvОбществоЗеленский дал гражданство Украины российском хоккеисту

Зеленский дал гражданство Украины российском хоккеисту


фото: hcdonbass.com
Президент Украины Владимир Зеленский дал гражданство Украины российском хоккеисту "Донбасса" Александру Костикову

Об этом сообщается в указе Владимира Зеленского, опубликованном на официальном сайте президента Украины .

21-летний нападающий "Донбасса" Костиков выступает за украинский клуб с 2017 года. В этом сезоне он сыграл всего 45 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 24 голевые пасы.

  • Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.
  • 24 мая стало известно, что в столице Украины состоится чемпионат мира U-20 по хоккею в дивизионе ИС.
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