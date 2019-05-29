Я хочу помочь новой команде, - Саакашвили
29 мая, 2019, 18:08
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и лидер "Движения новых сил" (ДНС) Михаил Саакашвили готов помогать и консультировать новую властную команду в Украине, но у него нет карьерных планов
Об этом он сказал в среду журналистам в варшавском аэропорту имени Шопена перед отлетом в Украину, сообщает Укринформ .
"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась в Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут для кого-то полезными, то я это буду делать", - заявил Саакашвили.
При этом он добавил, что у него нет стремлений "получить какой-то кабинет или какую-то формальную должность, поскольку это плохо заканчивается".
Перед отлетом в Украину в среду Саакашвили получил в консульстве Украины в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину.