Я хочу помочь новой команде, - Саакашвили

"Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась в Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут для кого-то полезными, то я это буду делать", - заявил Саакашвили.

При этом он добавил, что у него нет стремлений "получить какой-то кабинет или какую-то формальную должность, поскольку это плохо заканчивается".

Перед отлетом в Украину в среду Саакашвили получил в консульстве Украины в Варшаве удостоверение личности на возвращение в Украину.