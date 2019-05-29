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Espreso.tvМирВОЗ исключила трансгендерность из списка ментальных расстройств

ВОЗ исключила трансгендерность из списка ментальных расстройств

Всемирная организация здравоохранения приняла решение исключить трансгендерность из списка психических болезней: теперь трансгендерность не будет классифицироваться как ментальное расстройство

Постановление было принято Всемирной ассамблеей здравоохранения - директивным органом ВОЗ, в который входят представители 194 стран, сообщает TIME .

Как ожидается, это решение повлияет на местные законы, касающиеся здравоохранения: его сторонники считают, что теперь трансгендерам будет легче осуществить переход. "Решение ВОЗ убрать расстройство гендерной идентичности из руководства по диагностике болезней произведет освободительное эффект на трансгендерных людей по всему миру", - считает Грэм Рейд, директор по правам ЛГБТ правозащитной организации Human Rights Watch.

По его мнению, правительствам теперь стоит провести реформу здравоохранения в своих странах.

"Трансгендерные люди борются со стигмой и дискриминацией, которые можно частично отследить в медицинской системе: исторически она диагностировала выражение гендерной неконформность как ментальную патологию. Но именно стигма, дискриминация и запугивание - а не что-нибудь свойственно гендерной неконформности - могут вызвать проблемы с психическим здоровьем ям в транслюдей ", - отметил Грэм Рейд.

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