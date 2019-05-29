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Espreso.tvОбществоВ Украине приостановили производство БТР-4 из-за отказа военной приемки Минобороны

В Украине приостановили производство БТР-4 из-за отказа военной приемки Минобороны

На Житомирском бронетанковом заводе приостановлена работа цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Минобороны не принимает их в эксплуатацию

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО, говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов.

В Укроборонпроме отмечают критичность этого вопроса для всех предприятий оборонной отрасли, как государственной, так и частной формы собственности.

Вследствие позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлена работа специально созданной производственной линии на заводе, говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники.

Отмечается, что серийное производство новых БРТов зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС.

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