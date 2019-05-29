В Украине приостановили производство БТР-4 из-за отказа военной приемки Минобороны
Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".
Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО, говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов.
В Укроборонпроме отмечают критичность этого вопроса для всех предприятий оборонной отрасли, как государственной, так и частной формы собственности.
Вследствие позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлена работа специально созданной производственной линии на заводе, говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники.
Отмечается, что серийное производство новых БРТов зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС.
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