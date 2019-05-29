В Украине начнут утилизировать непригодные пестициды и фреон
Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.
По условиям проектного договора, компания получит техническую поддержку для создания на ее мощностях в Черкассах инфраструктуры для удаления озоноразрушающих веществ и утилизации стойких органических загрязнителей.
Это будет полноценная производственная линия по переработке холодильных, морозильных камер и кондиционеров.
Этот проект позволит Украине выполнять взятые на нее обязательства по сохранению окружающей среды в пределах ратифицированных международных соглашений - Монреальского протокола, Базельской и Венской конвенций, а также Парижского соглашения.
Как сообщают в пресс-службе компании, необходимое оборудование будет доставлено в Украину осенью этого года. Запуск и полноценная работа линии планируется уже в 2020 году.