В Украине начнут утилизировать непригодные пестициды и фреон

29 мая, 2019, 11:08

Украинская компания UKRAVIT выиграла тендер UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) по реализации украинской части проекта Скоординированное управления удалением озоноразрушающих веществ (ОРВ) и стойких органических загрязнителей (СОЗ) в Украине, Беларуси, Казахстане и Армении

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе компании.

По условиям проектного договора, компания получит техническую поддержку для создания на ее мощностях в Черкассах инфраструктуры для удаления озоноразрушающих веществ и утилизации стойких органических загрязнителей.

Это будет полноценная производственная линия по переработке холодильных, морозильных камер и кондиционеров.

Этот проект позволит Украине выполнять взятые на нее обязательства по сохранению окружающей среды в пределах ратифицированных международных соглашений - Монреальского протокола, Базельской и Венской конвенций, а также Парижского соглашения.

Как сообщают в пресс-службе компании, необходимое оборудование будет доставлено в Украину осенью этого года. Запуск и полноценная работа линии планируется уже в 2020 году.