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Espreso.tvСпортВ стиле UFC Руни отправили в нокдаун во время футбольного матча в США

В стиле UFC Руни отправили в нокдаун во время футбольного матча в США


фото: REUTERS
Знаменитый английский футболист Уэйн Руни побывал в нокдауне во время матча чемпионата МЛС

Об этом сообщает 433 в Instagram.

В 15-м туре чемпионата МЛС (Главной футбольной лиги) "Нью-Ингленд Революшн" принимал "Ди Си Юнайтед", за который играет английский форвард.

На 56-й минуте игры голкипер "Нью-Ингленд" Мэтт Тернер влетел в Уэйна Руни колиинамы, после чего англичанин оказался на газоне и долго приходил в себя. Нарушитель сразу был удален.

Несмотря на столкновения, Руни вернулся на поле, а в конце матча сравнял счет и спас свою команду от поражения - 1: 1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red card: YES or NO @ mls

Публикация от 433 (@ 433)

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