В стиле UFC Руни отправили в нокдаун во время футбольного матча в США
29 мая, 2019, 14:05
Знаменитый английский футболист Уэйн Руни побывал в нокдауне во время матча чемпионата МЛС
Об этом сообщает 433 в Instagram.
В 15-м туре чемпионата МЛС (Главной футбольной лиги) "Нью-Ингленд Революшн" принимал "Ди Си Юнайтед", за который играет английский форвард.
На 56-й минуте игры голкипер "Нью-Ингленд" Мэтт Тернер влетел в Уэйна Руни колиинамы, после чего англичанин оказался на газоне и долго приходил в себя. Нарушитель сразу был удален.
Несмотря на столкновения, Руни вернулся на поле, а в конце матча сравнял счет и спас свою команду от поражения - 1: 1.
- 25 апреля экс-форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, который сейчас выступает в чемпионате США за "Ди Си Юнайтед", забил победный мяч в матче с "Коламбусом" .