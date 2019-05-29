В стиле UFC Руни отправили в нокдаун во время футбольного матча в США

29 мая, 2019, 14:05

Знаменитый английский футболист Уэйн Руни побывал в нокдауне во время матча чемпионата МЛС

Об этом сообщает 433 в Instagram.

В 15-м туре чемпионата МЛС (Главной футбольной лиги) "Нью-Ингленд Революшн" принимал "Ди Си Юнайтед", за который играет английский форвард.

На 56-й минуте игры голкипер "Нью-Ингленд" Мэтт Тернер влетел в Уэйна Руни колиинамы, после чего англичанин оказался на газоне и долго приходил в себя. Нарушитель сразу был удален.

Несмотря на столкновения, Руни вернулся на поле, а в конце матча сравнял счет и спас свою команду от поражения - 1: 1.