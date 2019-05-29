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Espreso.tvХай-текВ США создали шлем для космонавтов с интерфейсом, как у Железного Человека

В США создали шлем для космонавтов с интерфейсом, как у Железного Человека

Американская компания Hypergiant Industries утверждает, что создала шлем для космонавтов, который выводит информацию о состоянии тела носителя на дисплей

Об этом сообщает издание Futurism.

Hypergiant Industries занимается разработками в области искусственного интеллекта. Ее представители сообщили о создании шлема, который поможет астронавтам получать больше информации во время миссий и облегчит выполнение сложных задач.

Шлем называется HyperVSR. Его дисплей, подобно шлему Железного Человека, отражает различные данные, включая цели миссии и состояние организма. Один из руководителей компании Бен Ламм (Ben Lamm) объяснил:

"Космическое пространство - среда непредсказуемая, где ситуация может в корне измениться всего за несколько секунд. В таком случае важно максимально снизить опасность для космонавтов. Мы разработали наш шлем с тем расчетом, чтобы они быстро получали доступ к информации - будь то сведения об окружающей обстановке или об их собственном теле. Так они смогут быстрее принимать решения в чрезвычайных ситуациях ".

Авторы поместили на перчатку скафандра три метки, каждая из которых соответствует определенным данным: жизненные показатели астронавта, оповещения об аварийных ситуациях, детали миссии. Шлем распознает, на какую из отметок смотрит носитель, а на дисплее появится необходимая информация.

Представители компании отметили, что работа над шлемом все еще продолжается. Сейчас они занимаются программным обеспечением. Вместе с тем они ищут заказчиков, которых заинтересуют технологии. По их словам, компания уже продемонстрировала прототип нескольким подрядчикам. Этим летом пройдут переговоры с правительством США.

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