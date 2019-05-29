В Счетной палате назвали рейтинг министерств, которые наиболее неэффективно используют средства госбюджета

29 мая, 2019, 11:53

В Верховной Раде Украины заслушали отчет председателя Счетной палаты (СП) Валерия Пацкана за 2018 год

Об этом сообщает Еспресо.TV

"За прошлый год мы проверили 598 объектов. Аудитами было охвачено почти 305 млрд грн ", -рассказал Пацкан.

Аудиторы СП установили нарушений на общую сумму около 17 млрд грн.

"Это нарушение бюджетного и иного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатки при администрировании доходной части бюджета, - отметил глава СП. - В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и обнаружил нарушений и недостатков на сумму 60 млн грн ".

Рейтинг самых неэффективных распорядителей средств, согласно отчету СП, выглядит так:

Министерство инфраструктуры (почти 55% из объема проверенных РП средств использовались неэффективно)

МЗ - 42%;

Генпрокуратуура - 37%;

Государственное дело по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%.

"Эти ведомства наиболее неэффективно управляли, используя государственные средства. Но этот рейтинг составлен только из тех ведомств, которые будли запланированы (аудит РП ред) в 2018 году ", - подчеркнул Пацкан.

Он призвал правоохранителей обратить внимание на министерства, которые распоряжаются бюджетными средствами наиболее неэффективно.

По его словам, по итогам аудитов в 2018 году открыто 21 уголовное производство.

Наибольшие объемы нарушений бюджетного законодательства, по словам Пацкана, установлено при проведении таких мероприятий:

аудит эффективности использования средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения украинский за рубежом - 1,4 млрд грн;

аудит эффективности использования средств госбюджета, направленных на исследование Минагрополитики о перспективах развития агропромышленного комплекса - 588 млн грн;

аудит эффективности выполнения Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества - 499 млн грн.

Отметим, согласно закону Украины " О Счетной палате " этот орган от имени парламента осуществляет контроль за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием.

Счетная палата подотчетна Верховной Раде Украины и регулярно ее информирует о результатах своей работы.