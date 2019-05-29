В Счетной палате назвали рейтинг министерств, которые наиболее неэффективно используют средства госбюджета
Об этом сообщает Еспресо.TV
"За прошлый год мы проверили 598 объектов. Аудитами было охвачено почти 305 млрд грн ", -рассказал Пацкан.
Аудиторы СП установили нарушений на общую сумму около 17 млрд грн.
"Это нарушение бюджетного и иного законодательства, неэффективное управление и использование бюджетных средств, имущества, средств международных организаций, недостатки при администрировании доходной части бюджета, - отметил глава СП. - В среднем каждый аудитор Счетной палаты за прошлый год проверил 1 млрд 73 млн бюджетных средств и обнаружил нарушений и недостатков на сумму 60 млн грн ".
Рейтинг самых неэффективных распорядителей средств, согласно отчету СП, выглядит так:
- Министерство инфраструктуры (почти 55% из объема проверенных РП средств использовались неэффективно)
- МЗ - 42%;
- Генпрокуратуура - 37%;
- Государственное дело по делам ветеранов войны и участников АТО - 16%.
"Эти ведомства наиболее неэффективно управляли, используя государственные средства. Но этот рейтинг составлен только из тех ведомств, которые будли запланированы (аудит РП ред) в 2018 году ", - подчеркнул Пацкан.
Он призвал правоохранителей обратить внимание на министерства, которые распоряжаются бюджетными средствами наиболее неэффективно.
По его словам, по итогам аудитов в 2018 году открыто 21 уголовное производство.
Наибольшие объемы нарушений бюджетного законодательства, по словам Пацкана, установлено при проведении таких мероприятий:
- аудит эффективности использования средств госбюджета, выделенных Минздраву для лечения украинский за рубежом - 1,4 млрд грн;
- аудит эффективности использования средств госбюджета, направленных на исследование Минагрополитики о перспективах развития агропромышленного комплекса - 588 млн грн;
- аудит эффективности выполнения Украиной обязательств в сфере международного научно-технического сотрудничества - 499 млн грн.
Отметим, согласно закону Украины " О Счетной палате " этот орган от имени парламента осуществляет контроль за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием.
Счетная палата подотчетна Верховной Раде Украины и регулярно ее информирует о результатах своей работы.