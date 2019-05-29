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Espreso.tvОбществоВ РФ предложили начать "с чистого листа" отношения с Украиной

В РФ предложили начать "с чистого листа" отношения с Украиной


фото: rtvi
В РФ якобы готовы работать над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений

Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает российское информагентство ТАСС.

"И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы (о желании восстановить отношения с РФ, - ред.) сегодня поступили и со стороны нового президента, который получил, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от русофобии, от действий националистов и так далее ", - заявила Матвиенко.

Она считает, что надо разобраться и "вместе двигаться дальше".

"Мы готовы работать над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-либо придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше", - добавила Матвиенко.

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