В полиции рассказали об организаторе бунта в одесской колонии

29 мая, 2019, 15:30

Беспорядки в Южной исправительной колонии №51 в Одессе были спланированы "смотрящим" за этим исправительным учреждением

Об этом сообщил первый заместитель начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Владимир Мелюхов в Facebook.

"Как все произошло ... На понедельник в указанном учреждении был запланирован обыск с привлечением сил и средств других учреждений Южного НРУ. Одновременно с этим должно было состояться этапирование 6-х осужденных отрицательной направленности во главе со "смотрящим" за указанным учреждением. Но "смотрящие" решили сопротивляться собственному этапированию и по согласованию с некоторыми криминальными авторитетами из Одесского региона начали подготовку к бунту. Заранее было заготовлено оружие для сопротивления в виде камней и палок", - сообщил он.

Он уточнил, что когда шесть "смотрящих" начали вывозить из колонии, сразу начался бунт с камнями, палками и поджогами.