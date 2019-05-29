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Espreso.tvОбществоВ полиции рассказали об организаторе бунта в одесской колонии

В полиции рассказали об организаторе бунта в одесской колонии


фото: dumskaya
Беспорядки в Южной исправительной колонии №51 в Одессе были спланированы "смотрящим" за этим исправительным учреждением

Об этом сообщил первый заместитель начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Владимир Мелюхов в Facebook.

"Как все произошло ... На понедельник в указанном учреждении был запланирован обыск с привлечением сил и средств других учреждений Южного НРУ. Одновременно с этим должно было состояться этапирование 6-х осужденных отрицательной направленности во главе со "смотрящим" за указанным учреждением. Но "смотрящие" решили сопротивляться собственному этапированию и по согласованию с некоторыми криминальными авторитетами из Одесского региона начали подготовку к бунту. Заранее было заготовлено оружие для сопротивления в виде камней и палок", - сообщил он.

Он уточнил, что когда шесть "смотрящих" начали вывозить из колонии, сразу начался бунт с камнями, палками и поджогами.

  • Напомним, 27 мая произошел бунт в одесской колонии, во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
  • Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
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